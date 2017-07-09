روني يرحل عن مانشستر يونايتد وفي جعبته 16 بطولة و250 هدفًا

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أسدل الستار على المسيرة الناجحة والمليئة بالبطولات والألقاب التي حققها واين روني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ أن كان لاعبًا ضمن صفوفه قبل رحيله، الأحد، إلى إيفرتون وعودته إلى بيته القديم.

وتمكن روني (31 عامًا) من تحقيق 16 بطولة في مختلف البطولات التي شارك فيها مع مانشستر يونايتد خلال 13 موسمًا لعبها في صفوف الفريق الملقب بـ"الشياطين".

بدأ روني مشواره في إيفرتون ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2004 ليلعب ضمن صفوفه حتى أنه أصبح أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق الكروي قبل العودة إلى بيته الذي نشأ بين جدرانه وهو إيفرتون من جديد.

شارك روني في أول لقاء مع نادي مانشستر يونايتد في 28 سبتمبر/أيلول 2004، في لقاء أمام نادي فنربهتشه التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإنجليزي بستة أهداف مقابل هدفين.

واستطاع روني خلال المباراة تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد، وذلك في أول لقاء رسمي له باللون الأحمر.

وتمكن روني من تحقيق 16 بطولة مع مانشستر؛ حيث قاد فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) 5 مرات، ودرع الاتحاد الإنجليزي (4 مرات)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (3 ألقاب).

بالإضافة إلى الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وكأس العالم للأندية بإجمالي مرة واحدة لكل منهم.

ولم تتوقف نجاحات روني على صعيد التتويج بالبطولات فقط، لكنها امتدت إلى حصوله على العديد من الألقاب الفردية أبرزها انضمامه للتشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي (4 مرات)،

وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي (مرتين)، وأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية (مرة واحدة).

بالإضافة إلى أنه أصبح الهداف التاريخي لفريق مانشستر يونايتد بعد نجاحه في تسجيل 250 هدفًا بإجمالي البطولات والألقاب التي خاضها الفريق الكروي.

( الأناضول)