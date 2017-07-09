روني يودّع 13 عاما مع الشياطين الحمر ويعود إلى إيفرتون

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إسلام مجدي-

ولم يعلن الفريق بعد عن قيمة الصفقة، لن تقارير صحفية قالت إنها ستكلف إيفرتون مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني.

وصرح رونالد كومان عن روني قائلا :"لقد أظهر لي طموحا نحتاجه وعقلية الفوز ذلك، إنه يعرف كيف يفوز بالألقاب، وأنا سعيد للغاية لأنه قرر أن يعود إلى منزله مرة أخرى".

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وأضاف "إنه يحب إيفرتون، وكان يرغب بشدة في العودة، لازال في الـ31 من عمره، ولا أشك أبدا في قدرته، إنه أمر رائع أن ينضم إلينا".

وتحدث واين روني عن انضمامه لإيفرتون قائلا:"أشعر بالسعادة لانضمامي إلى إيفرتون، وأتوق لارتداء قميص النادي مرة أخرى".

وانضم روني إلى مانشستر يونايتد قادما من إيفرتون في صيف 2004 بمبلغ 37 عاما.

وتوج الدولي الإنجليزي مع يونايتد بخمسة ألقاب دوري إنجليزي وبطولة كأس اتحاد إنجليزية وثلاثة ألقاب كأس رابطة إنجليزية وأربع بطولات درع خيرية ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية.

وكان الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا قد لعب بقميص إيفرتون 77 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا في الفترة من 2002 وحتى 2004، ولعب أساسيا في الدوري الإنجليزي وهو في الـ16 من عمره.

وشارك روني خلال 13 عاما مع مانشستر يونايتد في 559 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 253 هدفا وصنع 145 أخرين.

وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق عن ضم روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون، وأشارت تقارير صحفية إلى أن روني قد يكون جزء من الصفقة.