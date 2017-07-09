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ميسي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم براتب خيالي

9
JULY
2017
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أعلنت صحيفة "The Times" البريطانية، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، سيتقاضى أعلى أجر للاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة.

وبحسب الصحيفة، فإن ميسي بموجب العقد الذي تم الاتفاق عليه مع النادي الكتالوني، والذي تم التصريح عنه مؤخرا، سيتقاضى مبلغ 54.8 مليون جنيه استرليني (62 مليون يورو) سنويا، ولمدة 4 سنوات، لغاية 30 يونيو/ حزيران 2021.
وبذلك يكون ميسي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم براتب أسبوعي قدره مليون جنيه استرليني، فعلى سبيل المقارنة، يتقاضى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني 365 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.
ويلعب ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، في برشلونة منذ حوالي عقدين من الزمان، إذ بدأ في صفوف الناشئين حتى أصبح من أهم لاعبي الكرة في العالم.

روسيا اليوم
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