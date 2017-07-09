شاهد.. أزمة قلبية تُداهم لاعباً مغربياً وسط مباراة في النمسا!

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نجا لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، من أصول مغربية عبدالحق نوري، من أزمة قلبية خلال مباراة ودية السبت أمام فريق فيردبريمن الألماني؛ وذلك في أحد الملاعب بالنمسا.

سقط اللاعب (20 عاماً) في أرض الملعب في الدقيقة الـ70 من المباراة.

وهرعت فِرَق الإنقاذ الطبية إلى المكان وقدّمت له الإسعافات الأولية قبل نقله بواسطة مروحية إلى المستشفى.

وكان زملاء اللاعب المصاب في حالة من الصدمة؛ فيما تأجلت المباراة بين أجاكس وفيردربريمن الألماني.

وذكر نادي أجاكس أن اللاعب كان يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب؛ لكن حالته مستقرة.

وشارك نوري في 15 مباراة مع أجاكس الموسم المنصرم، بينها ثلاث في بطولة "أوروبا ليغ".

واختارته صحيفة "الجارديان" مطلع هذا العام ضِمن قائمة أفضل 40 لاعباً صاعداً في العالم.