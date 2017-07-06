بيبي يوجه رسالة عاطفية إلى جماهير ريال مدريد

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وجه المدافع البرتغالي بيبي رسالة عاطفية إلى جماهير ريال مدريد الأسباني بعد رحيله عن صفوف الفريق الملكي.

وكان بيبي صاحب ال34 عاماً قد انتقل إلى بيشكتاش التركي في صفقة انتقال حر لمدة عامين براتب سنوي يصل إلى 2.9 مليون استرليني.

بيبي قال في تصريحات صحفية عقب تأكيد انتقاله للفريق التركي: "قضيت عشر سنوات رائعة مع ريال مدريد، حظيت بولادة ابنتي في مدريد، وحصلت على دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات أيضاً".

وأضاف "أحب ريال مدريد ومشجعي الفريق".

وعن وصفه باللاعب العنيف خلال أعوامه العشرة مع ريال مدريد، قال بيبي: "حدثت أمور عديدة جعلت الجميع يطلقون هذا الوصف، مثل واقعة مباراة خيتافي في 2009، والتي تمت معاقبتي عليها فيما بعد، ومنذ ذلك الحين، يتم وصفي بأنني لاعب عنيف".

واختتم "دوما ما أفعل أي شيء للدفاع عن مرمى فريقي".

بيبي حصل مع البرتغال على بطولة الأمم الأوروبية في 2016، قبل مساعدة منتخب بلاده في تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس القارات التي أقيمت في روسيا الأحد.