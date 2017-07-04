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ماندي منيلا تشارك في مباريات الفردي والزوجي في بطولة ويمبلدون وهي حامل في الشهر الرابع

4
JULY
2017
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بعد خمسة أشهر من فوز سيرينا وليامز بلقب بطولة استراليا المفتوحة، تشارك لاعبة تنس أخرى في منافسات بطولة من بطولات "غراند سلام" وهي حامل.
وكشفت ماندي منيلا بعد هزيمتها في الجولة الأولى أنها حامل في الشهر الرابع.
وكانت منيلا، 31 عاما، ترتدي زي تنس فضفاضا يخفي إلى حد ما حملها، عندما خسرت 6-1 6-1 أمام المخضرمة فرانشيسكا شيافوني.
ومن المزمع أن تشارك منيلا، وهي من لكسمبورغ ومصنفة رقم 82 عالميا، أيضا في منافسات الزوجي.
وفي اليوم الذي نشرت فيه وليامز تسجيلا لها على انستاغرام وهي تتدرب وهي حامل في الشهر السابع، من المزمع أن تشارك منيلا في مبارة الزوجي مع انستاسيا سيفاستوفا في مباراة للزوجي.
وسيواجه الاثنتان إبك سويلو وفاراتشيا وونغتينشاي في الجولة الأولى في زوجي السيدات.
وتزوجت منيلا، التي خسرت في الجولة الأولى في بطولة فرنسا المفتوحة، مدربها تيم سومر عام 2014.
ومن المتوقع أن تضع منيلا مولودها في نهاية العام.

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