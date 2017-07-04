دوناروما يقترب من التجديد مع ميلان

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اقترب جانلويجي دوناروما، حارس ميلان الإيطالي، من تجديد عقده مع ناديه، حسبما أكدت شبكة سكاي الإيطالية.

ويذكر ان دوناروما قد أعلن أنه لن يمدد عقده مع ناديه، حيث يمتد تعاقده حتى 2019.

وأفادت سكاي، أن الحارس صاحب الـ 18 عامًا، سيوقع مع النادي لمدة خمس سنوات ليتقاضى فيها 6 مليون يورو كل سنة.

ويشار إلى أن اللاعب سيضع بندًا يحق له الرحيل عن الفريق بـ 100 مليون يورو إذا صعد الفريق إلى دوري الأبطال الموسم القادم ليتقلص إلى 50 إذا لم يحدث ذلك.

ويشار إلى أن النادي الإيطالي الكبير سيتعاقد أيضًا مع شقيق دوناروما أنطونيو مقابل مليون يورو لكل عام.

ويشار إلى أن هذه الصفقة سوف تحطم أحلام مينو رايولا، وكيل اللاعب الشاب، الذي كان يسعى إلى بيعه إلى باريس سان جيرمان بمبلغ خيالي.

في الوقت الذي يرغب فيه أندية يوفنتوس والإنتر وريال مدريد في الحصول على توقيع الحارس الدولي الإيطالي.