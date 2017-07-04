living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دوناروما يقترب من التجديد مع ميلان

4
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اقترب جانلويجي دوناروما، حارس ميلان الإيطالي، من تجديد عقده مع ناديه، حسبما أكدت شبكة سكاي الإيطالية.
ويذكر ان دوناروما قد أعلن أنه لن يمدد عقده مع ناديه، حيث يمتد تعاقده حتى 2019.

وأفادت سكاي، أن الحارس صاحب الـ 18 عامًا، سيوقع مع النادي لمدة خمس سنوات ليتقاضى فيها 6 مليون يورو كل سنة.

ويشار إلى أن اللاعب سيضع بندًا يحق له الرحيل عن الفريق بـ 100 مليون يورو إذا صعد الفريق إلى دوري الأبطال الموسم القادم ليتقلص إلى 50 إذا لم يحدث ذلك.

ويشار إلى أن النادي الإيطالي الكبير سيتعاقد أيضًا مع شقيق دوناروما أنطونيو مقابل مليون يورو لكل عام.

ويشار إلى أن هذه الصفقة سوف تحطم أحلام مينو رايولا، وكيل اللاعب الشاب، الذي كان يسعى إلى بيعه إلى باريس سان جيرمان بمبلغ خيالي.

في الوقت الذي يرغب فيه أندية يوفنتوس والإنتر وريال مدريد في الحصول على توقيع الحارس الدولي الإيطالي.

Goal.com
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout