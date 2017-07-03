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عشاء هيئة الرياضة في التيار الوطني الحر تضمّن رسائل في كل الاتجاهات

3
JULY
2017
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اقامت لجنة الرياضة في "التيار الوطني الحر"حفل  عشائها السنوي في "فندق برمانا" برعاية رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلاً بنائب الرئيس للشؤون الإدارية رومل صابر وحضور وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ممثلاً بمدير عام الوزارة زيد خيامي، ووزير الإتصالات السابق نائب رئيس التيار للشؤون السياسية نقولا الصحناوي، ووزير التربية والتعليم العالي السابق الياس بو صعب، والنائب أمل أبو زيد، ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همام، ورئيس اتحاد كرة القدم نائب رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هاشم حيدر واعضاء اللجنة، ورئيس مصلحة الشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس بلدية برمانا بيار الأشقر ورئيس لجنة المنشآت الرياضية في التيار اكرم الحلبي، ورؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية، ورؤساء وممثلين عن اللجان الرياضية في الأحزاب والتيارات السياسية والبلديات ورؤساء وأعضاء اللجان المركزية في التيار وهيئات الأقضية والهيئات المحلية وحشد من رجال الصحافة والاعلام الرياضي.

 

بعد النشيد الوطني، كلمة عرّيفة الحفل أمينة سر لجنة الرياضة دينا نصر التي تحدثت عن هيئة الرياضة وتطلعاتها كما تمنت للجان الإدارية للاتحادات المنتخبة حديثا واللجنة الأولمبية التوفيق في مهامهم للأربع سنوات المقبلة، وقدّمت رئيس لجنة الرياضة في التيار الوطني الحر جهاد سلامة الذي قال ان المناسبة هي الاولى للجنة الرياضة بعدما تبوأ رئيس التيار العماد ميشال عون سدة الرئاسة الأولى وصار فخامة الرئيس، وقال: "خسرناك في التيار الوطني الحر وربحك كل الوطن والآمال مشدودة صوبك وكلنا ثقة بقوتك وقدرتك ان تقود سفينة الخلاص.

 

وللوزير باسيل رئيس الحزب نقول انه خير خلف لأحسن سلف، ونحن نستمد عملنا من قدراتك الهائلة على العمل والإنتاج".

واكد سلامة على ان اللجنة دعمت وأوصلت عددا كبيرا من رؤساء واعضاء الاتحادات الشباب من المنتسبين والقريبين من التيار في دورتين انتخابيتين، إضافة إلى المساهمة في فوز أكثرية اعضاء اللجنة الاولمبية اللبنانية.

 

وعددّ سلامة انجازات اللجنة، وتطرق إلى موضوع اللغط الحاصل في خصوص تنظيم بطولة آسيا لكرة السلة مؤكداً ان ممثل التيار في الاتحاد أكرم الحلبي واصدقاء التيار ساهموا من حيث لا يعرف الرأي العام بإنقاذ البطولة بعد العمل على نقلها من بيروت إلى مجمع نهاد نوفل في الزوق وان نواب التيار والعميد شامل روكز هم من أمنوا كل المستلزمات من تزفيت طرقات وتركيب محول للكهرباء خاص بالملعب وتحسينات في المنطقة ولولا ذلك لكانت البطولة في مهب الريح.

 

وختم بالتأكيد "ان التيار مع تنظيم البطولة في لبنان انما التمويل يجب ان يكون من القطاع الخاص وانه هناك 28 اتحادا اولمبيا واللجنة الأولمبية يستحقون المساعدة وعندهم إمكانية صناعة الميدالية ويجب مساواة الاتحادات كافة إذا كان هناك من مساعدات قد ترغب الحكومة بمنحها للاتحادات واللجنة الأولمبية. وفي حال ارادت الدولة دفع تكاليفها فيجب ان تمر العقود والمبالغ بهيئة المناقصات أسوة بما حصل في ملف الكهرباء وفي ملفات أخرى".

 

بدوره تحدّث صابر باسم الوزير باسيل متوجهاً إلى الرئيس العماد عون قائلاً "ان مسيرة التغيير والإصلاح ليست سباق 100 متر بل هي سباق ماراتون أو التراماراتون نخوضه إلى جانب العهد، معاهداً ان يبقى التيار إلى جانب الرئيس في كل الظروف.

 

وغمز من قناة من ينتقدون موقف لجنة الرياضة من بعض الملفات وبينها ملف بطولة آسيا قائلاً" لا يحق للمزورين ان يحاضروا في العفة وإطلاق الاتهامات، فالتيار هو "بي الإصلاح والتغيير في الرياضة" وان لقيادة التيار ملء الثقة بلجنة الرياضة ورئيسها، كاشفاً عن ان لجنة المنشآت الرياضية برئاسة اكرم الحلبي بدأت عملها واختارت بعض الامكنة لإطلاق المنشآت الرياضية التي ستبقى للمستقبل والشباب وتكون لهم امكنة للتنافس والعطاء.

 

بعدها، كرمت لجنة الرياضة بحضور صابر وخيامي والصحناوي وابو صعب وأبو زيد وهمّام والحلبي وسلامة واعضاء اللجنة كل من لاعبة التايكوندو ليتيسيا عون، والرامية راي باسيل، ولاعب الجودو ناصيف الياس، وأندية سبيدبول شكا بطل لبنان للكرة الطائرة، ونادي بيروت بطل لبنان لكرة السلة للدرجة الثانية، ونادي هومنتمن انطلياس بطل لبنان لكرة السلة للسيدات، ونادي العهد بطل لبنان لكرة القدم والنادي الرياضي بطل لبنان للرجال لكرة السلة.

 

وقبل إنتهاء الكلمات، فاجأ سلامة الحضور قائلاً، أود الآن تكريم الأخ والصديق والحليف، وهو من أعطى الرياضة اللبنانية لأكثر من 50 عاما دون مقابل، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همّام الذي تسلم درعاً من صابر وسلامة.

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