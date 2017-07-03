مورينيو يسعى خلف مدافع برشلونة السابق

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يسعى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للتعاقد مع بعض الصفقات هذا الصيف من أجل تدعيم مختلف صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والعودة للمنافسة بقوة الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة أن سبشيال وان يسعى لضم المدافع مارك بارترا مدافع برشلونة السابق والذي يلعب الآن في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

كان المدرب البرتغالي قد تعاقد بالفعل مع فيكتور ليندلوف هذا الصيف ويسعى لعدة صفقات من أجل إعادة الريد ديفلز للطريق الصحيح.

يقترب الفريق الإنجليزي من ضم المهاجم ألفارو موراتا لاعب نادي ريال مدريد الحالي، ومن المتوقع أن تكون الصفقة خلال أيام وتكلف الفريق مبلغ كبير.

يذكر أن مان يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس ولكنه فاز ببطولة الدوري الأوروبي ليحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.