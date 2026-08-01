Tayyar Article
غرق شابين في العقيبة والدفاع المدني يعمل على انتشال جثتيهما (الوكالة الوطنية)
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01 August 2026
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55 mins ago
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source: tayyar.org
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18 :38
"سي. بي. إس" عن مسؤول إسرائيلي: لسنا على علم بأيّ قرار لاستئناف العمليّات العسكريّة ضدّ إيران
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18 :27
وزير الدفاع من الكلية الحربية: الجيش ركيزة الدولة وحامي السيادة تتمة
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17 :44
الزميلة ريميال نعمة تطلق مبادرة "كرامتنا" تتمة
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17 :38
واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر قبل نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح
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الخارجية الأميركية: على الأميركيين بالشرق الأوسط الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي
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حين يصير الرجال وطنًا... الجيش اللبنانيّ حارس النبض الأخير (جومانا ناهض) تتمة
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