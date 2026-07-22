Tayyar Article
"أكسيوس" عن مصادر مطلعة: مدير "الموساد" الجديد التقى مدير "سي آي إيه" بشأن إيران في واشنطن قبل أسبوعين
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22 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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22 :18
مستشفى رزق بحاجة ماسة لبلاكيت دم فئة A+ للتبرّع: 971528007080
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22 :09
قاليباف: الجميع أو لا أحد... معادلة الحرب مع أميركا (الأخبار) تتمة
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21 :54
القيادة العسكرية الإيرانية: تهديدات ترامب المتكررة لن تؤدي إلا إلى توسع الحرب في المنطقة وخارجها
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21 :53
خام برنت يرتفع أكثر من 3% ليسجل 94.07 دولار للبرميل عند التسوية
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21 :48
“رويترز” عن مصادر: الولايات المتحدة تحقق فيما إذا كانت روسيا قد ساعدت في هجمات إيرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع أميركية في المنطقة
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21 :42
الميادين: مسيرة إسرائيلية تستهدف منطقة الخردلي
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قاليباف: الجميع أو لا أحد... معادلة الحرب مع أميركا
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