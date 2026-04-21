أقامت الدكتورة لبنى الحسنية حفل جمع تبرعات Fund raising لصالح جامعة سيّدة اللويزة NDU، وذلك خلال حفل عشاء في منزلها في مدينة لوس انجلوس دعت اليه نخبة من اللبنانيين المقيمين في المدينة بحضور النائب البروفيسور فريد البستاتي وقنصل لبنان العام في لوس انجلوس شربل نصار ورئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب الدكتور بشارة الخوري، والدكتور نجيب متني نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير، والأستاذ ميشال شماس رئيس جمعية أصدقاء جامعة NDU في اميركا.





جامعة ال NDU التي دأبت على تكريم لبنانيين مغتربين حققوا نجاحات كبيرة، كرّمت كلّ من الدكتور صالح نصولي المدير السابق لمكاتب صندوق النقد الدولي في اوروبا ورئيس بعثات الاصلاح الاقتصادي في عدّة بلدان، والدكتور رامبن شميط أستاذ في كلية الطب ومدير برنامج جراحة الأجنّة في جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتورة لبنى الحسنية الباحثة في تمدّد السرطان والروائية ومنتجة المحتوى.