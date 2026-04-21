جامعة سيدة اللويزة NDU تقيم حفل جمع تبرعات في لوس انجلوس دعماً لصندوق الطالب وتكرّم مغتربين لبنانيين تقديراً لنجاحاتهم
21 April 2026
45 secs ago
source: tayyar.org
أقامت الدكتورة لبنى الحسنية حفل جمع تبرعات Fund raising لصالح جامعة سيّدة اللويزة NDU، وذلك خلال حفل عشاء في منزلها في مدينة لوس انجلوس دعت اليه نخبة من اللبنانيين المقيمين في المدينة بحضور النائب البروفيسور فريد البستاتي وقنصل لبنان العام في لوس انجلوس شربل نصار ورئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب الدكتور بشارة الخوري، والدكتور نجيب متني نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير، والأستاذ ميشال شماس رئيس جمعية أصدقاء جامعة NDU في اميركا.
جامعة ال NDU التي دأبت على تكريم لبنانيين مغتربين حققوا نجاحات كبيرة، كرّمت كلّ من الدكتور صالح نصولي المدير السابق لمكاتب صندوق النقد الدولي في اوروبا ورئيس بعثات الاصلاح الاقتصادي في عدّة بلدان، والدكتور رامبن شميط أستاذ في كلية الطب ومدير برنامج جراحة الأجنّة في جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتورة لبنى الحسنية الباحثة في تمدّد السرطان والروائية ومنتجة المحتوى.
Just in
16 :17
"سكاي نيوز" عن مصدر رسمي باكستاني: توقعات بوصول فانس خلال ساعات استعدادًا للمفاوضات
16 :11
ترامب: غيّرت النظام في إيران بطريقة غير مباشرة ولن نسمح بأن ينسف الشرق الأوسط ثم أوروبا ثم يأتي الدور علينا
16 :07
الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة بصاروخين إستهدفت وادي الحجير
15 :55
بحاجة إلى وحدتي دم O+ مستشفى سان جورج الروم الأشرفية للمريض كمال حبيب الإتصال بالرقم 70690266
15 :46
وفد من التيار سلم "مقترح حماية لبنان" لريفي تتمة
15 :37
ترامب لـ "سي أن بي سي" بشأن إيران: نحن في موقف تفاوضي قوي وسينتهي الأمر بصفقة رائعة
Just in
-
16 :17
"سكاي نيوز" عن مصدر رسمي باكستاني: توقعات بوصول فانس خلال ساعات استعدادًا للمفاوضات
-
16 :11
ترامب: غيّرت النظام في إيران بطريقة غير مباشرة ولن نسمح بأن ينسف الشرق الأوسط ثم أوروبا ثم يأتي الدور علينا
-
16 :07
الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة بصاروخين إستهدفت وادي الحجير
-
15 :55
بحاجة إلى وحدتي دم O+ مستشفى سان جورج الروم الأشرفية للمريض كمال حبيب الإتصال بالرقم 70690266
-
15 :46
وفد من التيار سلم "مقترح حماية لبنان" لريفي تتمة
-
15 :37
ترامب لـ "سي أن بي سي" بشأن إيران: نحن في موقف تفاوضي قوي وسينتهي الأمر بصفقة رائعة
