Tayyar Article
مسؤول بمجلس السلام للجزيرة: قبل أسبوع لم يتوقع أحد قبول حماس تسليم السلطة لحكومة تكنوقراط والتخلي عن أسلحتها
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05 August 2026
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55 mins ago
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source: tayyar.org
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23 :42
اندلاع حريق داخل متجر للأدوات الكهربائية في أنطلياس
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23 :34
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين وقطريين: المفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز تحرز تقدما
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23 :01
تفجير إسرائيلي في بلدة حداثا جنوب لبنان
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22 :55
مسؤول بالبيت الأبيض للجزيرة: الرئيس ترمب يترك الباب مفتوحا أمام إجراء مباحثات بناء على طلب شركائنا الإقليميين
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22 :21
وكالة "فارس" عن الحرس الثوري: الاتفاق بين إيران وعُمان لن يكون كافيا لاستعادة حركة هرمز دون استجابة أميركا لشروطنا
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22 :12
وسائل إعلام باكستانية: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يجري زيارة إلى باكستان في العاشر من آب/أغسطس
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