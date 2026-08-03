"مستعدون للزلزال؟"... تدوينة غامضة سبقت هزة مصر
-
03 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: النهار
-
تدوينة غامضة نُشرت قبل هزة مصر بساعات تحولت إلى حديث مواقع التواصل، وأعادت فتح النقاش عمّا إذا كان ما حدث مجرد مصادفة أم أكثر من ذلك.
أثارت تدوينة نُشرت على منصة "إكس" قبل ساعات من الهزة الأرضية التي ضربت مصر فجر الاثنين موجة واسعة من التفاعل، بعدما أعاد آلاف المستخدمين تداولها، معتبرين أنها سبقت وقوع الزلزال، في حين يؤكد العلماء أن التنبؤ الدقيق بالزلازل لا يزال غير ممكن علمياً.
وشعر سكان القاهرة وعدد من المحافظات المصرية بالهزة التي وقعت قرابة الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة، وبلغت قوتها 5.6 درجات على مقياس ريختر، وفق بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
تنبأ بالزلزال قبل ساعات؟
وكان حساب يحمل اسم "مقراب العقاب" قد نشر، عند الساعة 9:14 مساء الأحد، تدوينة استهلها بعبارة: "مستعدون للزلزال؟"، قبل أن يتحدث عن "حركة مريبة للقارة الأفريقية نحو الشمال"، ويربطها بنشاط زلزالي وبركاني في الشرق الأوسط، مستنداً إلى ما وصفه بـ"بيانات الرياح الشمسية" و"خطوط الدرع الأرضي" و"الإطباق الحقلي".
ويعرّف صاحب الحساب نفسه بأنه "مهندس تحكم آلي، جيوفيزياء فلكية، راصد ومحلل لبيانات طقس الفضاء والتغيرات الجيوفيزيائية".
وجاء في التدوينة: "هناك حركة مريبة للقارة الأفريقية نحو الشمال... النموذج لبيانات الرياح الشمسية وخطوط الدرع الأرضي مع الإطباق الحقلي يظهر أن الأرض بين فكي كماشة مغناطيسية عملاقة، ما يؤدي إلى اختزان مضاعف للطاقة وتفريغ متواتر".
رفض علمي
وأعادت التدوينة إلى الواجهة الجدل المتكرر حول إمكان التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها.
وتؤكد مؤسسات علمية موثوقة، بينها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS)، أنه لا توجد حتى اليوم وسيلة علمية تتيح تحديد موعد وقوع الزلازل أو مكانها أو قوتها مسبقاً، وأن أي ادعاءات من هذا النوع لا تستند إلى منهج علمي معتمد.
ويُعد الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، مؤسس منظمة SSGEOS، من أبرز مروّجي فرضيات تربط بين اصطفافات الأجرام السماوية والنشاط الزلزالي، إلا أن هذه الفرضيات لا تحظى بقبول المجتمع العلمي لافتقارها إلى الأدلة التجريبية.
دهشة وسجالات على مواقع التواصل
وأثارت التدوينة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر الدكتور يسري عبيد صورة لها عبر صفحته على "فايسبوك"، وكتب: "تغريدة غريبة... تنبأت بزلزال في مصر قبل وقوعه بست ساعات.. لطفك يا رب".
وسأل أحد المستخدمين صاحب الحساب: "ممكن أعرف عرفت إزاي؟"، ليرد الأخير: "قراءة علمية طويلة لتحديثات نماذج طقس الفضاء".
في المقابل، رفض كثيرون هذه الادعاءات، واعتبروها تفسيرات غير علمية. وكتب أحد المعلقين: "كلامك غير صحيح، ولا علاقة له ببعضه، لا تفتِ وتضحك على الناس".
كما اتهم آخرون صاحب الحساب بالاستناد إلى منشورات الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، مؤكدين أن التنبؤ بالزلازل ما زال غير ممكن علمياً، وأن ربطها باقترانات الكواكب أو النشاط الشمسي يندرج ضمن فرضيات غير مثبتة، مشيرين إلى أن توقعات مماثلة كثيرة لم تتحقق.
-
Just in
-
16 :41
قيادة الجيش: توقيف 20 شخصًا خلال مداهمات وتدابير أمنية وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في مناطق عدة
-
16 :23
وزيرا المالية والاستيطان الإسرائيليان: نطالب نتنياهو بالتراجع عن السماح بدخول القوات الدولية إلى غزة
-
16 :18
شركة مصافي الشمال العراقية: الحريق بمصفاة في مجمع بيجي لم يؤثر على الإنتاج
-
15 :53
الخارجية الأميركية: لا خطط لمحادثة بين روبيو ورئيس الفيفا إنفانتينو
-
15 :43
إسرائيل تمعن في الدمار فيما الدبلوماسية تتقدم في إيران تتمة
-
15 :40
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: لا نسعى لتوسيع دائرة التوتر ولكننا سنتحرك بقوة للدفاع عن أمننا ومصالحنا ووحدة أراضينا
-
-
Other stories
-
-
-
بعد الهزة القوية.. المعهد القومي يكشف سبب زلزال خليج السويس
-
إسرائيل تُبدي «مخاوف جدية» إزاء اتفاق نزع سلاح «حماس»
-
إيران تعدم رجلين بتهمة التجسس لحساب إسرائيل
-
مصر تتعرض لزلزال بقوة 5.6 درجة
-
لا لقاءات ولا مفاوضات... طهران تكشف!
-
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا ومزرعة خيول ومنشأتين في الضفة الغربية
-
الداخلية المغربية تعلن “الأرقام الدقيقة” لأحداث سبتة ومليلية
-
كاتس يهاجم قيادة الجيش: أريد قيادة تحقق نصرًا حاسمًا!
-
إيران تحذّر: "أميركا تتجه سريعًا نحو تصعيد التوتر"!
-
الجيش الأميركيّ يستعدّ... هل تتوسّع الحرب؟
-
تفاصيل ملف تهدئة غزة.. مفاوضات تنفيذ الاتفاق تنتظر رد إسرائيل.. الانسحاب بالتتابع ويتلوه تخزين السلاح
-
مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة
-
اعتقال قس كردي في سوريا على خلفية منشورات تتضمن "تحريضاً دينياً"
-
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
-
قطر ترحب بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
-
متحدث رسمي: الحكومة العراقية لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية
-
بالفيديو والصورة: جنود رموا أسلحتهم وغادروا القاعدة... في إسرائيل!
-
السفارة الأميركية تحذر رعاياها في العراق من «مخاطر أمنية»
-
“صيد بأمر عسكري” في بحيرة طبيعية في مصر… جهاز تابع للسيسي يحكم قبضته
-
وزيرة خارجية فلسطين: نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي
-
-
Just in
-
16 :41
قيادة الجيش: توقيف 20 شخصًا خلال مداهمات وتدابير أمنية وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في مناطق عدة
-
16 :23
وزيرا المالية والاستيطان الإسرائيليان: نطالب نتنياهو بالتراجع عن السماح بدخول القوات الدولية إلى غزة
-
16 :18
شركة مصافي الشمال العراقية: الحريق بمصفاة في مجمع بيجي لم يؤثر على الإنتاج
-
15 :53
الخارجية الأميركية: لا خطط لمحادثة بين روبيو ورئيس الفيفا إنفانتينو
-
15 :43
إسرائيل تمعن في الدمار فيما الدبلوماسية تتقدم في إيران تتمة
-
15 :40
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: لا نسعى لتوسيع دائرة التوتر ولكننا سنتحرك بقوة للدفاع عن أمننا ومصالحنا ووحدة أراضينا
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
سكان قرية فرنسية يتهمون الإطفاء بالتضحية بهم لإنقاذ منازل الأثرياء
-
-
-
03 August 2026
-
إسرائيل تمعن في الدمار فيما الدبلوماسية تتقدم في إيران
-
-
-
03 August 2026
-
بعد الهزة القوية.. المعهد القومي يكشف سبب زلزال خليج السويس
-
-
03 August 2026
-
حرائق غابات بأكثر من 250 ألف فدان بولاية واشنطن وإجلاء سكان
-
-
-
03 August 2026
-
سلام امام وفد من بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة أولوية وطنية
-
-
-
03 August 2026
-
إسرائيل تُبدي «مخاوف جدية» إزاء اتفاق نزع سلاح «حماس»
-
-
03 August 2026
-
EXCLUSIVE
خاصّ - روما-2 يرسم مستقبل التهدئة جنوباً!
-
-
-
03 August 2026
-
تحول تاريخي.. بيرنهام يدعو إلى وضع دستور مكتوب لبريطانيا
-
-
-
03 August 2026
-
إليكم تطوّرات الوضع الصحّي لرياض سلامة!
-
-
-
03 August 2026
-
مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على "رابيد" في بلدة المنصوري
-
-
-
03 August 2026