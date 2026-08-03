لا لقاءات ولا مفاوضات... طهران تكشف!
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03 August 2026
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21 mins ago
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source: tayyar.org
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نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ما تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينما قال إن المفاوضات مع إيران ستنطلق اليوم الإثنين.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن لا محادثات مع واشنطن حالياً، وأضاف: "لا نعتزم حالياً استقبال أي وفد ولن نكون ضيوفاً لدى أي جهة، أما محادثاتنا مع سلطنة عمان فتواصلت خلال الأيام الأخيرة من أجل أمن الملاحة في هرمز".
وشدد على أنه "لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري".
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