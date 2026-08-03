شن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجوماً غير مسبوق على رئيس الأركان إيال زامير وقائد القيادة المركزية اللواء آفي بالوت، متهماً إياهما بمخالفة سياسته، قبل أن يعلن عزمه تعيين قائد جديد للقيادة المركزية، في خطوة أثارت مواجهة علنية مع قيادة الجيش، بحسب "سكاي نيوز".

وقال :"إن اللواء آفي بالوت والنيابة العسكرية قدما استئنافاً للإفراج عن ناشط يميني متطرف، في خطوة قال إنها تتعارض مع توجيهاته".

أضاف: "تحدثت مع رئيس الاركان بشأن هذه القضية، لقد تصرفوا خلافاً لموقفي، وهذه خطوة خاطئة، وعلى القائد أن يأخذ سياستي في الاعتبار".

وخلال مقابلة تلفزيونية، أعلن كاتس عزمه تعيين اللواء دادو بار قائداً للقيادة المركزية، مؤكداً أنه يريد قيادة "تحقق نصراً حاسماً، وتضرب الأعداء وتحمي المستوطنين"، في إشارة إلى نيته استبدال اللواء آفي بالوت.

ورد الجيش الاسرائيلي سريعاً على تصريحات وزير الدفاع، مؤكداً أن اللواء آفي بالوت "يحظى بثقة كاملة من رئيس الأركان، وأنه سيواصل قيادة المنطقة الوسطى".