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إيران تحذّر: "أميركا تتجه سريعًا نحو تصعيد التوتر"!

  • 01 August 2026
  • 40 mins ago
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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