اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بـ"تصعيد التوتر" في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران.

وأعلن علي عبداللهي قائد مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، أن "الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة"، مضيفا في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط أن "أي دولة تشكل درعا دفاعية لأميركا المجرمة والمعتدية ستطالها نيران الحرب".