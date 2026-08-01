الجيش الأميركيّ يستعدّ... هل تتوسّع الحرب؟
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01 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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قالت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين إنّ "الولايات المتحدة تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن نهاية هذا الأسبوع."
وأضافت "سي إن إن" أنّ "القيادة المركزية الأمريكية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب."
وأوضحت أنّ "خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفًا مكثفًا لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية."
وكشفت أنّ "الجيش الأمريكي استعد لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس"، وأنّ "وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران خلال الأيام الأخيرة تتسارع."
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