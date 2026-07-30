Tayyar Article
بالفيديو والصورة: جنود رموا أسلحتهم وغادروا القاعدة... في إسرائيل!
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30 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة عن "تمرد في قاعدة سديه تيمان بعد خلاف مع قائد الكتيبة، حيث ترك عشرات المقاتلين والقادة من كتيبة تسابار التابعة للواء غفعاتي أسلحتهم خلال الساعات الأخيرة، وغادروا القاعدة إلى منازلهم."
ونقلت "الجزيرة" عن صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة أنّه "نحو 100 جندي من لواء غفعاتي غادروا معتقل سديه تيمان تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم."
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