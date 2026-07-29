كشف مصدر عسكري إسرائيلي إنّ "سنتكوم" مستاءة من كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن إقلاع طائرات من إسرائيل لقصف إيـران.

وأضاف المصدر أنّ "كاتس كشف أسرارًا عملياتية عن إقلاع مقاتلات أميركية من إسرائيل لقصف إيران."

وأوضح أنّ "رئيس الأركان الإسرائيلي اضطر للاعتذار من قائد "سنتكوم" بسبب تصريحات كاتس."

وأفاد عن "حالة تأهب قصوى بعد كشف كاتس إقلاع مقاتلات أميركية من إسرائيل لقصف إيران."