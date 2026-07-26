Tayyar Article
محافظة القدس: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :45
الرئيس السوري لـ"الجزيرة":
- بقاء السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية سيترك نتائج سلبية كبيرة على المنطقة، ونحن ندعم أن تحتكر تطبيق القانون والسلاح وقرار السلم والحرب
- لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع داخل لبنان لأن ذلك سينعكس على سوريا بشكل سلبي
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22 :42
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي أسقط مسيّرة لحزب الله في "علي الطاهر"
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: أطلق عناصر الجيش اليوم النار باتجاه طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله كانت تحلّق فوق القوات في جنوب لبنان. وكانت الطائرة تحمل كاميرا لأغراض المراقبة
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وزارة الصحة: الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي 4332 شهيدًا و 12236 جريحًا
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خاص - لماذا غاب "الحزب" عن احتفال تطويب البطريرك الحويّك؟ تتمة
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21 :18
الشرطة الألمانية تعلن مقتل المشتبه به الألماني اللبناني الأصل الذي اقتحم بمركبته مسيرة للمثليين، في هجوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة قرابة ثلاثين شخصاً السبت
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-
Just in
-
22 :45
الرئيس السوري لـ"الجزيرة":
- بقاء السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية سيترك نتائج سلبية كبيرة على المنطقة، ونحن ندعم أن تحتكر تطبيق القانون والسلاح وقرار السلم والحرب
- لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع داخل لبنان لأن ذلك سينعكس على سوريا بشكل سلبي
-
22 :42
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي أسقط مسيّرة لحزب الله في "علي الطاهر"
-
22 :33
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أطلق عناصر الجيش اليوم النار باتجاه طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله كانت تحلّق فوق القوات في جنوب لبنان. وكانت الطائرة تحمل كاميرا لأغراض المراقبة
-
22 :31
وزارة الصحة: الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي 4332 شهيدًا و 12236 جريحًا
-
21 :33
خاص - لماذا غاب "الحزب" عن احتفال تطويب البطريرك الحويّك؟ تتمة
-
21 :18
الشرطة الألمانية تعلن مقتل المشتبه به الألماني اللبناني الأصل الذي اقتحم بمركبته مسيرة للمثليين، في هجوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة قرابة ثلاثين شخصاً السبت
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