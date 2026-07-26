أفادت "سي أن أن" عن مصدر في البنتاغون أنّ "خطط التصعيد العسكري ضد إيران معلقة حالياً".

كما أشارت مصادر أنّ "نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس الأركان حذرا من مخاطر التصعيد خلال اجتماع بالبيت الأبيض".