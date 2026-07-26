تعليق خطط التصعيد ضدّ إيران؟
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26 July 2026
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25 mins ago
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source: tayyar.org
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أفادت "سي أن أن" عن مصدر في البنتاغون أنّ "خطط التصعيد العسكري ضد إيران معلقة حالياً".
كما أشارت مصادر أنّ "نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس الأركان حذرا من مخاطر التصعيد خلال اجتماع بالبيت الأبيض".
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