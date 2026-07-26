إسرائيل استعدّت لتوجيه ضربات ضدّ إيران فجر السبت... ولكن؟
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26 July 2026
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17 mins ago
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source: tayyar.org
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الجيش استعد لتوجيه ضربة قوية ضد إيران فجر السبت والرئيس الأميركي دونالد ترامب أرجأ هذه الضربة.
وقال مسؤول أميركي لـ"سي أن أن" إنّ نائب الرئيس الأميركي فانس والجنرال دان كين أعربا للرئيس ترامب عن مخاوف بشأن مخزون الصواريخ.
وبدوره، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن ترامب رفض المصادقة على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز إلى الجيش الأميركي بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها.
وأضاف المصدران أن الجيش يواصل إعداد خطط عسكرية تحسبًا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا استدعت التطورات ذلك.
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