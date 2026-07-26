تقدّم في المحادثات بشأن هرمز!
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26 July 2026
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24 mins ago
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source: tayyar.org
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نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصدرين قولهما إن المحادثات بين عُمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والممرات المائية الإقليمية لكل منهما في تلك المنطقة قد أحرزت تقدما.
وأشار المصدران الإقليميان بحسب "سي بي إس نيوز" إلى أنه على الرغم من أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي "إلا أن الدبلوماسية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق" بشأن هذه الملفات.
وكان مسؤولون عُمانيون قد سافروا الجمعة إلى طهران لإجراء محادثات، وتزامن هذا التواصل الدبلوماسي مع قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق القصف الأميركي، الذي نفذه الجيش على مواقع إيرانية على مدى 13 ليلة متتالية.
وأوضح المسؤولان أن تعليق القصف الأميركي كان متعمدا حتى لا يعرقل المفاوضات الدبلوماسية المباشرة الحساسة.
وكان الرئيس ترامب قد أكد أن بلاده ستستأنف الحرب بشكل واسع النطاق على إيران إذا لم تحصل على "مائة في المائة" مما تريد في المفاوضات.
وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن قرار الرئيس ترامب، تأجيل توجيه ضربات إلى إيران يعكس رغبته في إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية، وإدراكه أن الضربات الأميركية الحالية بلغت الحد الأقصى من فاعليتها.
وأضاف الموقع أن الجيش الأميركي يواصل إعداد خطط تحسبا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر بالمضي في هذا الاتجاه.
وبحسب المصدرين، فإنه في حال أصدر الرئيس الأميركي قرارا باستئناف الهجمات، فإن الجيش سيكون قادرا على حشد قواته في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا.
وكشفت مصادر إقليمية لـ"أكسيوس" عن إحراز تقدم في محادثات بشأن الأزمة الإيرانية يجريها وفد عُماني في طهران، وتحدثت عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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