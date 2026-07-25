Tayyar Article
مصادر في مستشفيات غزة: 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ صباح اليوم
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25 July 2026
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20 mins ago
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source: tayyar.org
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17 :52
قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة النبطية الفوقا
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طرابلسي: "نزداد تمسّكاً برؤية البطريرك الحويك للبنان الكبير" تتمة
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"وول ستريت جورنال": صاروخ خيبر شكن يربك الأنظمة الأميركية وأصبح الآن أهم سلاح في ترسانة الصواريخ الإيرانية ولعب دورا محوريا في الهجمات الأخيرة على أهداف أميركية
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17 :11
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون يشاركان في القداس الاحتفاليّ لتطويب البطريرك الياس الحويك في الصرح البطريركيّ في الديمان
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16 :47
وصول رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته إلى الديمان للمشاركة في مراسم تطويب البطريرك الياس الحويك
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16 :33
ضربة تم تأجيلها.. ماذا حدث وراء الكواليس؟ تتمة
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