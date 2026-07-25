بالفيديو - مشاهد "مروّعة"... اصطدام حافلتين وعدد كبير من القتلى والجرحى
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25 July 2026
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37 mins ago
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source: tayyar.org
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أعلن التلفزيون السوري، اليوم السبت، عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور.
وأفادت وكالة "سانا" أنّ "وزارة الدفاع السورية ترسل مروحيات للمشاركة في إجلاء مصابي وضحايا حادثة اصطدام حافلتي طريق دمشق دير الزور."
وقال مدير الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور إنّه تمّ نقل 37 مصابًا و5 وفيات حتّى اللحظة إلى تدمر بحادث طريق دمشق دير الزور."
ووقع حادث الاصطدام بين حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر.
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