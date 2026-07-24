تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم برد "حازم" إثر هجوم في الضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل إسرائيلي.

وقال في بيان صادر عن مكتبه: "سنتحرك بحزم ضد الإرهابيين ومن أرسلهم"، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولين أمنيين "لمناقشة الرد على هذا الهجوم الدامي".

وقتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين اليوم في قرية تل قرب نابلس المتاخمة لمستوطنة حفات جلعاد في الضفة الغربية المحتلة، حيث وقع تبادل لإطلاق النار.