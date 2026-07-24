نتنياهو تعهد برد "حازم"!
-
24 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم برد "حازم" إثر هجوم في الضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل إسرائيلي.
وقال في بيان صادر عن مكتبه: "سنتحرك بحزم ضد الإرهابيين ومن أرسلهم"، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولين أمنيين "لمناقشة الرد على هذا الهجوم الدامي".
وقتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين اليوم في قرية تل قرب نابلس المتاخمة لمستوطنة حفات جلعاد في الضفة الغربية المحتلة، حيث وقع تبادل لإطلاق النار.
-
Just in
-
12 :34
الأمم المتحدة: ندعو إلى إجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز
-
12 :31
هل نجحنا في بناء لبنان الذي حلم به الحويك؟ ألكسندر نعمه تتمة
-
12 :26
دوي انفجارات في محيط مطار أربيل ومناطق غرب المدينة بإقليم كردستان العراق
-
12 :13
بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي للتبرع التواصل مع الرقم ٠٣٣٩٩٢٦١
-
12 :10
بالفيديو - رئيس بلدية زوطر الغربيّة: "فتّت وشف.. كوارث، الشوف مش مثل الحكي!" تتمة
-
12 :05
متى تنتهي موجة الحرّ؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
سوريا.. الجيش الاسرائيلي يستهدف بالرشاشات الثقيلة أراضي المواطنين الزراعية غرب درعا
-
الاتحاد العراقي يتفاوض مع أرنولد بشأن تجديد عقده
-
إسرائيل تبدأ حفر خنادق للتماسيح في سجن يحتجز عناصر من “حماس”
-
نائب إسرائيلي يقضي ليلة مع الفلسطينيين في مسافر يطا للتضامن معهم ضد اعتداءات الجنود والمستوطنين
-
ترامب: شرطٌ للاتفاق النووي مع السعودية...
-
النيل ينحسر... والسودان يواجه اختبار المياه
-
فتحُ الملاجئ في إسرائيل... هل تشتعل الحرب؟
-
السيسي يوجه رسالة للمصريين.. ويتحدث عن تحديات تعصف بدول المنطقة
-
الجزائر: إيداع 4 أشخاص الحبس الاحتياطي للاشتباه في إحراق غابات
-
وسط اعتراضات محدودة.. البرلمان المصري يوافق على إنشاء جامعة تابعة للجيش
-
الأردن: تصاعد وتيرة صواريخ إيران… وشخصيات تطالب بـ”إجلاء الجنود الأجانب”
-
العراق: تغييرات عسكرية في الهرم القيادي
-
وزير الطاقة الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب عالية
-
سلطات الاحتلال تحتجز قياديا بمنظمة التحرير بالقدس لساعات وتفرج عنه بشروط
-
بزشكيان يكشف اتساع التواصل مع المرشد الإيراني
-
حريق مهول في غابات عنابة الجزائرية يمتد إلى محيط مستشفى ويفرض إجلاء السكان والمرضى
-
سوريا.. الجيش الإسرائيلي يفتش المارة تحت غطاء المسيرات بعد توغله في ريف القنيطرة
-
إسرائيل تصدر في أسبوع 7 أوامر “وضع يد” على أراض فلسطينية
-
هل تنضمّ إسرائيل إلى الحرب ضدّ إيران؟
-
إسرائيل تجيز استخدام التماسيح لمنع عمليات الهروب من السجون
-
-
Just in
-
12 :34
الأمم المتحدة: ندعو إلى إجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز
-
12 :31
هل نجحنا في بناء لبنان الذي حلم به الحويك؟ ألكسندر نعمه تتمة
-
12 :26
دوي انفجارات في محيط مطار أربيل ومناطق غرب المدينة بإقليم كردستان العراق
-
12 :13
بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي للتبرع التواصل مع الرقم ٠٣٣٩٩٢٦١
-
12 :10
بالفيديو - رئيس بلدية زوطر الغربيّة: "فتّت وشف.. كوارث، الشوف مش مثل الحكي!" تتمة
-
12 :05
متى تنتهي موجة الحرّ؟ تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هل نجحنا في بناء لبنان الذي حلم به الحويك؟ ألكسندر نعمه
-
-
-
24 July 2026
-
مصر: جدل «البكالوريا» ينتقل إلى التعليم الأزهري بعد «الثانوية العامة» عقب الإعلان عن تطبيقه العام المقبل
-
-
24 July 2026
-
بينهم رامي صبري وأحمد سعد.. تامر عاشور يكشف عن مكالمة جماعية للنجوم
-
-
24 July 2026
-
بالفيديو - رئيس بلدية زوطر الغربيّة: "فتّت وشف.. كوارث، الشوف مش مثل الحكي!"
-
-
-
24 July 2026
-
متى تنتهي موجة الحرّ؟
-
-
-
24 July 2026
-
مصير كريم خان على المحك في تصويت غير مسبوق بنيويورك
-
-
-
24 July 2026
-
ميرتساكر مرشح لمنصب المدير الرياضي للاتحاد الألماني
-
-
24 July 2026
-
يونس: 27 دولار سعر تنكة البنزين... عبء تقيل جدًا جدًا على الفقراء!
-
-
-
24 July 2026
-
سوريا.. الجيش الاسرائيلي يستهدف بالرشاشات الثقيلة أراضي المواطنين الزراعية غرب درعا
-
-
24 July 2026
-
"أوبن إيه آي" تتيح ChatGPT Health لجميع المستخدمين في أميركا
-
-
24 July 2026