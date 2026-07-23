قال الرئيس دونالد ترامب إن إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والسعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إن "الاتفاق على إنشاء برنامج نووي مدني في الدولة الخليجية "سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط تماما بانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام التي تحظى بتقدير ونجاح باهرين".