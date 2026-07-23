فتحُ الملاجئ في إسرائيل... هل تشتعل الحرب؟
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23 July 2026
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53 mins ago
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source: tayyar.org
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قالت "القناة 12" الإسرائيلية إنّ "بلدية إيلات تقرر فتح الملاجئ في المدينة."
وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن رئيس بلدية رامات غان، أنّه "وجّه بفتح ملاجئ المدينة كما فُتحت أيضًا في إيلات وكرميئيل مع تزايد خطر إطلاق الصواريخ من إيران نهاية الأسبوع."
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