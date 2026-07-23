وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:

- المشكلة تكمن في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة وقد واجهنا ذلك بموقف حازم

- هناك عدد كاف من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة

- الأمر لا يحتاج إلى تبادل الرسائل ويكفي أن تعيد واشنطن النظر في سياساتها ونهجها تجاهنا