قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: نحن في حالة تأهب عالية استعداداً لأي سيناريو أو تطور، وإذا أخطأت إيران وقررت مهاجمة إسرائيل، فسنوجه إليها ضربة قاسية.