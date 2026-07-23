وزير الطاقة الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب عالية
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23 July 2026
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33 mins ago
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source: tayyar.org
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: نحن في حالة تأهب عالية استعداداً لأي سيناريو أو تطور، وإذا أخطأت إيران وقررت مهاجمة إسرائيل، فسنوجه إليها ضربة قاسية.
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