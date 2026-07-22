هل تنضمّ إسرائيل إلى الحرب ضدّ إيران؟
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22 July 2026
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32 mins ago
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source: tayyar.org
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قال مسؤولٌ إسرائيليّ إنّه "لا نرغب بالانضمام إلى حرب إيران في هذه المرحلة."
وأوضح المسؤول أنّ "توسيع حرب إيران أمر بيد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وحده."
وكشف أنّه "لا موعد بعد لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن."
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