أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن منشأة دارخوين تمثل رمزاً لكفاءة إيران واعتمادها على نفسها وتقدمها في المجال النووي.

وقالت المنظمة إن محطة دارخوين النووية، التي ما تزال قيد الإنشاء، تخضع لاتفاقية الضمانات، معتبرة أن استهدافها يشكل جريمة صارخة بحق القانون الدولي.

وأضافت أن العدوان الأميركي على محطة دارخوين يُعد هجوماً على منشأة نووية سلمية، مؤكدة أن المنشأة تندرج ضمن الأطر الدولية الخاصة بالرقابة والضمانات.