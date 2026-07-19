تعيينات أمنيّة جديدة في سوريا
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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صدر الرئيس السوري أحمد الشرع حزمة تعيينات في أجهزة الأمن يتولّى بموجبها وزير الداخلية أنس خطاب منصب مدير مكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بحقيبة الداخلية.
وجاء في بيان وكالة الأنباء "سانا": "أصدر الرئيس أحمد الشرع حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عددا من المناصب القيادية. وتضمنت التعيينات تعيين المهندس أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية. كما شملت تعيين حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين ملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. وشملت التعيينات أيضا تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تغييرات تشهدها المؤسسات الأمنية خلال المرحلة الحالية".
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