Tayyar Article
الموت يغيب فنان مصري بعد رحلة مع المرض
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19 July 2026
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41 mins ago
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source: tayyar.org
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رحل الفنان المصري أحمد جلال عبدالقوي عن عالمنا، بعد صراع مع المرض، في خبر أثار حالة من الحزن بين زملائه وجمهوره، عقب تداول نبأ وفاته عبر عدد من الصفحات والحسابات المصرية.
وكان الفنان الشاب أعلن إصابته بمرض السرطان، وتحديدًا في منطقة الحجاب الحاجز، قبل أن تتدهور حالته الصحية، وسط دعوات من جمهوره ومحبيه له بالشفاء.
الفنان المصري أحمد جلال
مسيرة فنية بدأت مبكرًا
ينتمي أحمد جلال عبدالقوي إلى عائلة فنية، فهو نجل الكاتب المصري الراحل محمد جلال عبدالقوي، وبدأ مشواره في عالم التمثيل منذ سنوات مبكرة، قبل أن يلفت الأنظار من خلال عدد من الأعمال التلفزيونية.
وحقق الفنان الراحل انتشارًا واسعًا لدى الجمهور بعد مشاركته في مسلسل "حضرة المتهم أبي" أمام الفنان الراحل نور الشريف، حيث جسد شخصية "أحمد"، وهي الشخصية التي ارتبط بها اسمه لدى قطاع كبير من المشاهدين.
كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، من بينها مسلسل "الليل وآخره"، وفيلم "حسن ومرقص"، إلى جانب أعمال أخرى تركت بصمة في مشواره الفني.
وقبل وفاته، تفاعل الوسط الفني والجمهور مع الحالة الصحية لأحمد جلال عبدالقوي، بعد حديثه عن مرضه وتلقيه رسائل دعم ودعوات بالشفاء من متابعيه وزملائه.
المصدر: ارم نيوز
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