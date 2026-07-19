أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها أكملت الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت منشآت إيرانية مخصصة للمراقبة والدفاع الجوي، إضافة إلى مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت أن العملية جاءت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتهدف إلى معاقبة "الحرس الثوري" الإيراني على هجماته ضد القوات الأميركية في الأردن، إضافة إلى تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني الأحد، أنه استهدف قاعدتين أميركيتين في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية. وأفاد الجيش في بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، أنه نفذ "هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة انقضاضية استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأميركي في قاعدة الأديرع، ونظام رادار باتريوت ورادار مراقبة جوي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت".

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران إن هزيمة الولايات المتحدة مرهونة بـ"تعزيز الوحدة الداخلية"، مشدداً على ضرورة مواجهة "المؤامرات الأميركية" بشكل جاد. وأضاف أن بلاده سترد "بشكل مدمر" على أي شكل من أشكال التسلط أو الاستقواء.

غارات أميركية على هرمزغان

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن القوات الأميركية استهدفت منطقة قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، فيما نقلت وكالة "تسنيم" عن مسؤولين في المحافظة أن صاروخاً أصاب منطقة داخل المدينة.

وأضافت "مهر" أن الهجوم الأميركي على سيريك لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما أشارت إلى تحليق مقاتلات حربية في أجواء جزيرة كيش بمحافظة هرمزغان، من دون تسجيل أي انفجارات.

واشنطن: الضربات رد على هجمات الأردن

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الغارات الجديدة على إيران تستهدف معاقبة الحرس الثوري الإيراني بشكل فوري على الهجمات التي نفذها ضد أفراد الخدمة الأميركيين في الأردن.

وأضافت أن الضربات تهدف أيضاً إلى زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن العمليات الجوية بدأت بتوجيه من القائد العام.

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

من جانبه، قال ترامب إنه لم يعد يهتم بعدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم. ونقلت شبكة "نيوز نيشن" عنه قوله إن من واجب الولايات المتحدة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

هجمات سابقة في الأردن

وفي السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن القوات الأميركية في الأردن تعرضت لأربع هجمات إيرانية خلال خمسة أيام، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وإصابة عشرات الجنود، فضلاً عن أضرار جسيمة لحقت بعدد كبير من المروحيات.