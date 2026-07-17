في سوريا... ماذا استهدفت إيران؟
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17 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه هاجم مركز قيادة أميركية للعمليات الخاصة في التنف بسوريا، ردًا على مقتل جنود إيرانيين في إيرانشهر.
وجاء في بيان نشره التلفزيون الإيراني على تطبيق تلغرام: “يُعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم مباغت على مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للعدو في منطقة التنف السورية”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في فبراير الماضي سحب قواتها من هذه القاعدة وتسليمها للسلطات السورية.
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