أسدلت الجهات الأمنية في محافظة ميسان العراقية الستار على جريمة اختطاف وقتل غامضة وقعت أحداثها قبل 17 عاماً، وراحت ضحيتها سيّدة.وأعلنت قيادة شرطة ميسان عن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة، بعد جهود استخبارية مكثفة قادت إلى تحديد هويته وتوقيفه.وكشفت قيادة الشرطة أنّ القاتل اعترف صراحةً بقتل السيّدة وإخفاء جثتها بعد رفض ذويها دفع فدية مالية بلغت 20 ألف دولار أميركي.وأُحيل المتهم إلى القضاء لمحاكمته وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على عقوبة الإعدام لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أو إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة. (ارم نيوز)