حادث مروّع بين سيّارتَين إحداها يستقلها وزير!
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث مروري بين مركبتين في بغداد إحداها يستقلها وزير العدل خالد شواني.
وقال المصدر، إن "حادث اصطدام عجلتين الاولى نوع تاهو يستقلها وزير العدل خالد شواني والثانية نوع لاندروفر ضمن منطقة القادسية على الخط السريع باتجاه مطار بغداد، ما أدى الى الحاق اضرار بالعجلتين وتضرر السياج الأمني".
وأضاف "تم توقيف صاحب مركبة لاندروفر كون المقصرية عليه بنسبة 100 بالمئة بحسب المخطط المروري".
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