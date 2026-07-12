القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تُسيطر على مضيق هرمز
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12 July 2026
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57 mins ago
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source: tayyar.org
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أكدت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام كافة السفن التي تسعى إلى العبور بشكل قانوني عبر الممر المائي الدولي".
وأوضحت في بيان، أنّ "قواتها متمركزة وجاهزة لضمان استمرار حرية الملاحة".
وشدّدت على أنّ "إيران لا تُسيطر على مضيق هرمز".
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