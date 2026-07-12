أكدت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام كافة السفن التي تسعى إلى العبور بشكل قانوني عبر الممر المائي الدولي".

وأوضحت في بيان، أنّ "قواتها متمركزة وجاهزة لضمان استمرار حرية الملاحة".

وشدّدت على أنّ "إيران لا تُسيطر على مضيق هرمز".