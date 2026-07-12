تكهنات بأنّه مجتبى.. من هو الرجل المقنع الذي ظهر في جنازة خامنئي؟
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12 July 2026
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3 hrs ago
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source: tayyar.org
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أثار رجل ظهر بقناع أسود وقبعة بيسبول في الصفوف الأمامية خلال تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي تكهنات واسعة بشأن هويته، بعدما اعتقد كثيرون أنه نجله مجتبى، أحد أبرز الأسماء المطروحة لخلافته.
لكن تقريراً لـ"إيران إنترناشونال"، نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، أكد أن الرجل هو محمد جواد خامنئي، الحفيد الأكبر للمرشد الراحل ونجل مصطفى خامنئي.
وبحسب التقرير، غطّى محمد جواد وجهه بسبب إصابته بحروق بالغة خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 شباط الماضي، وأدت أيضاً إلى مقتل علي خامنئي.
في المقابل، لم يظهر مجتبى خامنئي علناً منذ الضربات، وسط تقارير استخباراتية تحدثت عن إصابته بجروح خطيرة. واقتصر حضوره على رسالة عبر قناته في "تلغرام"، توعد فيها بالرد على مقتل والده.
وأشار التقرير إلى أن غيابه واستمرار الغموض بشأن وضعه يثيران تساؤلات حول مرحلة انتقال السلطة في إيران.
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