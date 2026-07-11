ترامب يُهدد إيران بألف صاروخ: جيشنا جاهز!
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11 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لشنّ هجمات على إيران في حال أقدمت حكومة طهران على اغتيال الرئيس الأميركي أو الشروع في الاغتيال.
وقال في منشور على منصة "تروث سوشال" إنّ هناك "ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجّه نحو إيران، مع آلاف أخرى ستتبعها فورا، في حال أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها، الذي أطلقته في أنحاء متفرقة من العالم، باغتيال رئيس الولايات المتحدة، وهو أنا، أو محاولة اغتياله".
وأضاف: "صدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأميركي على أهبة الاستعداد، وجاهز، وقادر، لمدة عام قابل للتمديد، على تدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل".
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