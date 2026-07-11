أكد الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب، ⁠أنّه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لشنّ هجمات على إيران في ​حال أقدمت حكومة طهران ‌على اغتيال الرئيس الأميركي أو الشروع ‌في الاغتيال.

وقال ‌في منشور على منصة "تروث سوشال" إنّ هناك "ألف صاروخ جاهز ‌للإطلاق وموجّه ‌نحو ⁠إيران، مع آلاف أخرى ستتبعها فورا، في حال ⁠أقدمت ‌الحكومة الإيرانية على تنفيذ ⁠تهديدها، الذي أطلقته في ⁠أنحاء متفرقة من العالم، باغتيال ​رئيس ⁠الولايات المتحدة، ​وهو أنا، أو محاولة اغتياله".

وأضاف: "صدرت الأوامر بالفعل، ​والجيش الأميركي على أهبة الاستعداد، وجاهز، وقادر، لمدة عام قابل للتمديد، ​على ‌تدمير جميع مناطق إيران بشكل ​كامل".