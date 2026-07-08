أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن بحق عدد من "المؤثرين" و"صانعات المحتوى" تراوحت بين سنة و27 سنة، بعد إدانتهم بتهم بينها إنتاج ونشر محتويات إباحية، والاتجار بالبشر، وتبييض الأموال، وترويج المخدرات.وقضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن عدد من النشطاء على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام"، بعد توقيفهم مؤخرًا.وتعود القضية إلى إحالة 18 شخصًا إلى المحكمة، معظمهم من الناشطين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيه تهم مرتبطة بالمحتوى الرقمي والاستغلال الجنسي والمالي والتحريض على استهلاك المخدرات.وكشفت التحقيقات عن اتهامات بإنتاج ونشر وتبادل مواد ذات طابع إباحي، واستخدام أنظمة معلوماتية لبث محتويات تتضمن اعتداءات جنسية، إضافة إلى شبهات الانخراط في شبكات إجرامية واستغلال أشخاص وغسل الأموال.وتأتي هذه الأحكام ضمن حملة أطلقتها السلطات التونسية منذ تشرين الأول 2024 ضد بعض صناع المحتوى، على خلفية نشر مواد اعتبرتها مخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية.وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت سابقًا أحكامًا بالسجن تراوحت بين عام ونصف العام وأربعة أعوام ونصف العام بحق أربعة من صناع المحتوى في قضايا مشابهة.(آرم نيوز)