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Tayyar Article

وزارة الخارجية السعودية تندد بالهجوم على ناقلة النفط السعودية وتدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها

  • 07 July 2026
  • 37 mins ago
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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