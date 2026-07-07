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Tayyar Article

طبيب تجميل يُشَوِّه طبيبة تخدير.. عمدا بالزيت المغلي! (صورة)

  • 07 July 2026
  • 44 mins ago
    • POLITICS
  • source: Skynews

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