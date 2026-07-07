أثارت واقعة الاعتداء على طبيبة عراقية في بغداد موجة غضب واسعة، وسط تضارب في المعلومات المتداولة بشأن وضعها الصحي وتفاصيل الجريمة.وبحسب روايات أولية متداولة، تعرّضت فيروزة، وهي طبيبة تخدير، لاعتداء عنيف داخل شقتها في مجمع النخيل السكني في بغداد، يوم 5 يوليو 2026، على يد طليقها، محمد العقيدي، وهو طبيب تجميل يعمل في أحد المراكز الطبية بالعاصمة العراقية.وتشير المعلومات الأولية إلى أن خلافات عائلية سابقة قد تكون وراء الهجوم، فيما تحدثت تقارير محلية ومنشورات متداولة عن تعرض الضحية لإصابات بالغة، بينها إصابة خطيرة في العين وحروق في الوجه والجسد نتيجة سكب زيت مغلي عليها.ولم تُحسم بعد الرواية الرسمية بشأن حجم الإصابات أو الوضع الصحي النهائي للطبيبة، إذ تحدثت مصادر عن أنها لا تزال في حالة حرجة وتتلقى العلاج في العناية المركزة، بينما تداولت مصادر أخرى أنباء عن وفاتها، من دون تأكيد رسمي نهائي.وأثارت القضية غضبًا واسعًا في العراق، وتصدر اسم فيروزة منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المتهم وإنزال أشد العقوبات بحقه، بعد إعلان توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية.وأكدت السلطات العراقية فتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها، في انتظار نتائج التحقيقات والتقارير الطبية الرسمية التي من شأنها حسم تفاصيل ما جرى.