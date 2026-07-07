دوّت سلسلة انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة، قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارته الرسمية غير المسبوقة إلى سوريا.

ووقع انفجاران متتاليان قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي في دمشق، لكنّ موكب ماكرون غادر مقر إقامته قبل الانفجارين بقليل في طريقه إلى القصر الرئاسي لعقد محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع. ولم تصدر حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما.

وكشفت الإخبارية السورية عن مصدر أمنيّ عن "انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع في العاصمة دمشق وقوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث لكشف المتورطين."

وأوضح "الإليزيه" أنّ "ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق"، مؤكّدًا أنّ "برنامج لقاءات ماكرون في دمشق سيبقى كما هو ولن تطرأ عليه أي تعديلات."