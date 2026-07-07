بالفيديو: انفجار عبوات ناسفة قرب الفندق الذي يقيم فيه ماكرون في دمشق
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07 July 2026
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54 mins ago
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source: tayyar.org
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كشفت وكالة "رويترز" عن انفجار سلسة من العبوات الناسفة قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق.
وقد أفادت سابقًا "رويترز" عن "سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق والأسباب غير معروفة."
وقالت "الجزيرة" إنّ انفجارين وقعا قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق.
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