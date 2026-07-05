تقام في طهران اليوم مراسم تشييع المرشد الايراني علي خامنئي، بمشاركة حشود كبيرة وأبرز المسؤولين الإيرانيين.

ولم يعرف بعد ما إن كان مجتبى خامنئي، نجل علي خامنئي ووريثه في الحكم، سيحضر في أي من المراسم المقامة على مدى 6 أيام.

ومن المقرر أن يبقى جثمان علي خامنئي مسجى حتى مساء اليوم، قبل إعداده لموكب التشييع المقرر الإثنين في شوارع العاصمة.

وأعلنت السلطات يومي الأحد والإثنين عطلة رسمية، وتقول إنها تتوقع حضور ما بين 15 و20 مليون شخص في طهران وحدها.

وبعد موكب الإثنين في طهران، من المقرر أن يتوقف النعش في مدن عدة في إيران والعراق، على أن تقام مراسم الدفن يوم الخميس في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، مسقط رأس علي خامنئي.