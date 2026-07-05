شارك نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في افتتاح المؤتمر الدولي لتكريم المرشد الاعلى الراحل للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي خامنئي، ضمن فعاليات مراسم التشييع التي تنتهي الخميس المقبل.وتم الافتتاح في قصر المؤتمرات في طهران عصر امس، في حضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان، ووفود من نحو مئة دولة، بينهم وفود لبنان التي ضمت المجلس الشيعي وحركة أمل وحزب الله وعدد من الاحزاب والتيارات الاسلامية، وعلماء ورجال دين من ايران وبلدان عدة.ألقى بزشكيان في جلسة الافتتاح، كلمة أكد فيها أن خصوم إيران راهنوا على إضعاف البلاد من خلال استهداف قيادتها، لكنهم أخطأوا في تقدير تماسك الدولة والشعب. ودعا إلى الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، معتبراً أن الانقسام الداخلي هو الهدف الرئيسي للخصوم. كما دعا الى الوحدة الاسلامية في مواجهة الهجمة الاميركية الصهيونية ،وقال انه لو كانت هذه الوحدة مؤمنة لما استطاع العدو ان يقوم بما قام به.واشاد بدور السيد خامنئي واعتباره رمزاً للاستقلال والصمود، وتعهد بمواصلة النهج الذي كان يدعو إليه. وشدد على أن إيران ستواصل الدفاع عن مصالحها ولن تتخلى عن مبادئها أو حقوقها تحت الضغوط الخارجية.ومساء امس، اقام سفير لبنان في طهران احمد سويد مأدبة عشاء في مقر السفارة على شرف العلامة الخطيب والوفد المرافق، في حضور وفدي حركة "أمل" وحزب الله، مسؤولين ايرانيين بينهم السفير الايراني السابق في لبنان مجتبى أماني، وكانت مناسبة جرى خلالها التداول في شوون لبنان والمنطقة وآفاق المرحلة المقبلة.وكان الخطيب زار مساء الجمعة مقر حركة أمل في طهران ،حيث اقام مسوول مكتب الحركة في ايران صلاح فحص مأدبة عشاء شارك فيها الوفد المرافق واعضاء وفد الحركة والسفير اللبناني احمد سويد. والتقى العلامة الخطيب في طهران رئيس مجمع اهل البيت في الجمهورية الاسلامية اية الله رمضاني، وكانت جولة أفق على مدى ساعة في تطورات المنطقة.تحدث خلال اللقاء، فشكر الجمهورية الاسلامية على موقفها تجاه لبنان والمقاومة والطائفة الشيعية بشكل خاص "التي تحفظ لايران وقياداتها هذا الموقف الشجاع الذي ينم عن وفاء للبنان وشعبه".وقال: "ان صمود ايران في وجه العدوان الاميركي الصهيوني ،شكل مظلة حماية لدول المنطقة، خصوصا الدول العربية والاسلامية الاساسية، لأن سقوط ايران في هذه الحرب كان سيشكل غطاء للكيان الصهيوني لمواصلة هجومه وعدوانه على هذه الدول، لكن الصمود الايراني منع ويمنع العدو من تحقيق اهدافه".وقدم عرضا وافيا لنتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرا الى ان اهلنا قدموا نموذجا اسطوريا للصمود والصبر والوحدة التي أذهلت العالم، على الرغم من معاناة النزوح والتهجير والخسائر البشرية والمادية التي احدثها العدوان.من جهته شكر اية الله رمضاني العلامة الخطيب على هذا اللقاء، واشاد بصمود اللبنانيين في هذه الحرب ،مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية ستبقى الى جانب شعب لبنان في هذه المواجهة مهما كلفت من تضحيات.وصباح اليوم توجه العلامة الخطيب والوفد المرافق الى مدينة قم، لزيارة مقام السيدة المعصومة، واجراء لقاءات مع المرجعيات الروحية ومسؤولي الحوزات العلمية. ويضم الوفد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله والقاضي الجعفري في بعلبك - الهرمل الشيخ مهدي اليحفوفي، وامين السرعبد السلام شكر والمستشار الاعلامي واصف عواضة والسيدين محمد مشيمش ومحمد شعيب.