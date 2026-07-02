انفجار في مقهى قرب القصر العدلي في دمشق... شاهد الفيديو
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02 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أفادت وسائل إعلام سورية عن وقوع جرحى في انفجار داخل مقهى في العاصمة دمشق.
وتمّ التداول، عبر وسائل التواصل، بمشاهد من محيط موقع الانفجار داخل مقهى بشارع النصر قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق.
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