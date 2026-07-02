أفادت وسائل إعلام سورية عن وقوع جرحى في انفجار داخل مقهى في العاصمة ‎دمشق.

وتمّ التداول، عبر وسائل التواصل، بمشاهد من محيط موقع الانفجار داخل مقهى بشارع النصر قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق.