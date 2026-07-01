Tayyar Article
بالصورة - فنانة شهيرة جداً في قائمة الشرع لمجلس الشعب.. من هي؟
-
01 July 2026
-
51 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الأربعاء، أسماء أعضاء الثلث المكمل للمجلس، الذين عيّنهم الرئيس أحمد الشرع، لتكتمل بذلك تشكيلة مجلس الشعب في مرحلته الحالية.
وضمت قائمة الثلث المكمل 70 عضوًا، بينهم 14 امرأة، أي ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الأعضاء المعيّنين.
وشملت القائمة أسماءً من خلفيات أكاديمية ومهنية واجتماعية متنوعة، فيما لفت الأنظار ورود اسم الممثلة السورية روزينا لاذقاني ضمن الأعضاء المعيّنين، في خطوة تُعد من أبرز الأسماء الواردة في التشكيلة الجديدة.
وتُعد روزينا لاذقاني من الوجوه المعروفة في الدراما السورية، إذ بدأت مسيرتها الفنية عام 2013 بعد تخرجها في المعهد العالي للفنون المسرحية.
وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية، من بينها الهيبة وشوق ومربى العز وولاد بديعة، إلى جانب مشاركات مسرحية وسينمائية، قبل أن يرد اسمها ضمن قائمة أعضاء الثلث المكمل لمجلس الشعب.
ومن بين النساء اللواتي ضمتهن القائمة أيضًا: إسراء زهير المشهور، حنان إبراهيم البلخي، دعوة عبد الحميد الأحدب، سمية مراد مراد، سميرة أيمن الوتار، عائشة محمد فهد الدبس، لارا فتحي قديد، مادونا سهيل بشارة، مرفت محمد صبحي توتو، نجوى بهجت قصاص، هدى عبد الباسط أتاسي، فاطمة عبد اللطيف اليوسف، وفاطمة محمد حيدر.
ويأتي إعلان الثلث المكمل بعد استكمال انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، ليبلغ العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، بينهم 140 عضوًا منتخبًا و70 عضوًا يعيّنهم رئيس الجمهورية، وفق النظام الانتخابي المؤقت.
-
Just in
-
16 :31
الديوان الأميري القطري: أمير قطر أكد مع ويتكوف وكوشنر على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
-
16 :25
رئيس الوزراء العراقي: سنشهد مرحلة جديدة تستند إلى أسس بناء الدولة العصرية بسيادة كاملة واقتصاد متين
-
16 :22
خاص - بعد زيارة كوبر.. ثلاث تعديلات عملية على إتفاق واشنطن تتمة
-
16 :20
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: ترامب أطلع على خيارات العودة لحرب شاملة مع إيران
-
16 :18
"رويترز": العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تنخفض إلى 68.22 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ 27 شباط
-
16 :03
كواليس - ثلاثة وزراء من خارج "الثنائي" يعارضون اتفاق واشنطن! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
خلال عملية توغل... استنفارٌ إسرائيليّ وهاتف جندي مفقود!
-
لا بوادر على اتفاق كردي لتشكيل حكومة كردستان
-
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نيران وتحليق طيران جنوبي سوريا
-
قناة عبرية تتحدث عن استبدال إسرائيل تسمية خطة تهجير الفلسطينيين من غزة
-
مقتل 5 عرب في إسرائيل بانفجارَي سيارتين وإطلاق نار
-
الضفة.. قوات إسرائيلية تقتحم جامعة بيرزيت وتعتدي على حارس أمن
-
عراقجي يبحث في العراق ترتيبات تشييع خامنئي
-
تحذيرٌ إسرائيلي: "حماس" تستعدّ للحرب!
-
توقيف نوّاب وشخصيّات سياسيّة في العراق؟
-
الشرع يستقبل البطريرك يازجي في قصر الشعب
-
سياسي إسرائيلي يتنبأ بحرب بين إسرائيل ومصر ويشير إلى موعدها
-
الجيش المصري لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية عقب توترات في الجنوب
-
سوريا.. تحركات واعتقالات إسرائيلية جديدة في القنيطرة
-
االعراق يضبط أموال اختلاس «تحت الأرض»
-
البحر آخر ملاذ لسكان غزة من قيظ الخيام رغم تلوثه
-
لفعاليات السياسية في أراضي 48: اعتقال محمد بركة ملاحقة سياسية ولن تردعنا محاولات الترهيب
-
أميركا تحذّر من خطر «فظائع جماعية» وشيكة في مدينة الأُبيض السودانية
-
الصفدي: دعم عربي لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
-
«حماس» لـ«تعامل إيجابي» مع ملادينوف
-
اعتماد نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية
-
-
Just in
-
16 :31
الديوان الأميري القطري: أمير قطر أكد مع ويتكوف وكوشنر على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
-
16 :25
رئيس الوزراء العراقي: سنشهد مرحلة جديدة تستند إلى أسس بناء الدولة العصرية بسيادة كاملة واقتصاد متين
-
16 :22
خاص - بعد زيارة كوبر.. ثلاث تعديلات عملية على إتفاق واشنطن تتمة
-
16 :20
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: ترامب أطلع على خيارات العودة لحرب شاملة مع إيران
-
16 :18
"رويترز": العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تنخفض إلى 68.22 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ 27 شباط
-
16 :03
كواليس - ثلاثة وزراء من خارج "الثنائي" يعارضون اتفاق واشنطن! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - بعد زيارة كوبر.. ثلاث تعديلات عملية على إتفاق واشنطن
-
-
-
01 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - ثلاثة وزراء من خارج "الثنائي" يعارضون اتفاق واشنطن!
-
-
-
01 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب يُحذّر من أحداث خطيرة
-
-
-
01 July 2026
-
بالفيديو: في لبنان - تخفّى بلباس "المهرّج" ليتحرّش بابنة الـ4 سنوات.. وهذا ما حصل!
-
-
-
01 July 2026
-
أوهم ضحيته بتأمين علاج على نفقة وزارة الصحة... وهذا ما حصل!
-
-
-
01 July 2026
-
عندما يكون القرار اللبناني في مرمى النار يصبح الجيش هدفًا - رندا شمعون
-
-
-
01 July 2026
-
بعد إزالة خيم "البيال"... هذا ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء
-
-
-
01 July 2026
-
كان عمرها 35 عامًا فقط.. رحيل نجمة شهيرة وتضارب بشأن سبب وفاتها! (صورة)
-
-
01 July 2026
-
أكاديمي بارز يفنّد ثغرات الإتفاق - الإطار: "إعادة الإنتشار" تثير ذكريات أليمة... ونتذكر سذاجة المفاوضين في أوسلو!
-
-
-
01 July 2026
-
كمينٌ في "الكولا" - بيروت.. ماذا حصل؟
-
-
-
01 July 2026